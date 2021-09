https://it.sputniknews.com/20210915/afghanistan-i-talebani-pensano-alla-creazione-di-un-esercito-regolare-12913059.html

Afghanistan, i Talebani pensano alla creazione di un esercito regolare

Prima della caduta del governo di Ashraf Ghani, l'esercito afghano poteva contare su un contingente di oltre 300.000 uomini. 15.09.2021

Il capo di stato maggiore dei talebani*, Qari Fasihuddin, ha dichiarato il 15 settembre che il gruppo sta valutando la creazione di forze armate regolari in Afghanistan nel prossimo futuro. Lo riferisce TOLO News.Fasihuddin, durante una conferenza stampa a Kabul, ha affermato che sono in corso consultazioni sulla questione.Washington ha fornito alle forze di sicurezza afghane 28 miliardi di dollari in armi tra il 2002 e il 2017, con praticamente tutte queste attrezzature che ora, si teme, siano cadute nelle mani dei talebani.Il giorno seguente, i talebani hanno annunciato la composizione del nuovo governo ad interim dell'Afghanistan guidato da Mohammad Hasan Akhund, che è nella lista delle sanzioni delle Nazioni Unite dal 2001.La presa di potere dei talebaniAll'inizio di agosto, i talebani hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative afghane ed sono entrati nella capitale, Kabul, il 15 agosto, completando la conquista del paese.Tali eventi hanno provocato un'evacuazione di massa dei cittadini occidentali e degli afghani che avevano collaborato o lavorato con le truppe o le organizzazioni straniere.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

afghanistan

