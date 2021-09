https://it.sputniknews.com/20210915/afghanistan-dissapori-interni-tra-i-talebani-per-la-divisione-dei-poteri-nel-nuovo-governo-12917721.html

Afghanistan, dissapori interni tra i talebani per la divisione dei poteri nel nuovo governo

Afghanistan, dissapori interni tra i talebani per la divisione dei poteri nel nuovo governo

Il 7 settembre, i talebani hanno annunciato un governo ad interim in Afghanistan, dichiarando il Paese "Emirato islamico". 15.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-15T17:02+0200

2021-09-15T17:02+0200

2021-09-15T17:02+0200

mondo

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/12642246_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4ca3314812c572450121e203bddf5e1b.jpg

I leader del movimento talebano sarebbero stati coinvolti in un grave litigio nel palazzo presidenziale, nella capitale afghana Kabul, pochi giorni dopo che i militanti hanno annunciato il nuovo governo nella nazione.Lo ha rivelato l'emittente britannica BBC, citando fonti talebane anonime, secondo cui gli 'studenti coranici' sono caduti in un acceso dibattito nel tentativo di definire chi avesse avuto un ruolo chiave per assicurare la vittoria del gruppo estremista sugli Stati Uniti.Secondo quanto riferito, il litigio avrebbe riguardato anche la divisione dei poteri nell'ambito del nuovo governo. I talebani* hanno ufficialmente smentito tali notizie.La contesaGli addetti ai lavori hanno affermato alla BBC che la discussione sarebbe scoppiata perché Baradar era scontento della struttura del governo talebano ad interim, insistendo sul fatto che l'attenzione politica del nuovo governo dovrebbe essere concentrata sulla diplomazia.Il nuovo governo talebanoLa scorsa settimana, i talebani hanno annunciato un governo provvisorio, composto unicamente da uomini, in Afghanistan, dove il gruppo militante è salito al potere il 15 agosto a seguito di una rapida offensiva seguita all'uscita delle truppe statunitensi e della NATO dal paese.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri Paesi.

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, afghanistan