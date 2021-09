https://it.sputniknews.com/20210914/whirlpool-fiom-annuncia-un-corteo-a-roma-re-david-e-tibaldi-non-molleremo-mai-12901523.html

Whirlpool, Fiom annuncia un corteo a Roma. Re David e Tibaldi: "Non molleremo mai"

La manifestazione avverrà contestualmente al tavolo con il governo, convocato per giovedì dal ministero del Lavoro. La viceministro Todde: "Puntiamo a... 14.09.2021, Sputnik Italia

I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli torneranno a Roma a protestare per la riapertura della fabbrica. La manifestazione è stata convocata dai sindacati per giovedì mattina, in concomitanza con il tavolo del governo. L'appuntamento è giovedì mattina alle 9.30 a piazza dei Cinquecento, alla stazione Termini. Da lì i lavoratori si muoveranno in corteo verso il Ministero dello Sviluppo Economico.Fiom chiede al governo di "mantenere gli impegni presi con le lavoratrici e i lavoratori". L'obiettivo è "il ritorno al lavoro nello stabilimento di via Argine", la richiesta è la sospensione della procedura prima dell'imminente scadenza della procedura di licenziamento, il 29 settembre. Re David e Ribaldi ribadiscono che "per la Fiom la vertenza continuerà finché non ci sarà una soluzione condivisa con le lavoratrici i lavoratori, che deve prevedere la ripresa produttiva nello stabilimento di via Argine". I sindacati hanno chiesto il tavolo con il ministero del Lavoro e il Mise lo scorso luglio, in seguito all'annuncio della multinazionale di non accettare le 13 settimane di cassa integrazione a costo zero proposte dal governo e procedere con l'apertura della procedura di licenziamento. La convocazione, però, è arrivata soltanto lo scorso venerdì 10 settembre, dopo che i lavoratori Whirlpool hanno bloccato per quattro ore il porto di Napoli. In un'intervista rilasciata al Corriere l'Economia, la viceministro dello Sviluppo Economico ha dichiarato che il governo mira ad una soluzione di lunga durata per il rilancio della produzione nello stabilimento di via Argine. Invitalia è stata incaricata della ricerca di aziende primarie e consolidate, interessate ad una prospettiva di lungo periodo.

