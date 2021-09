https://it.sputniknews.com/20210914/vaccini-in-lazio-over-80-potranno-prenotare-la-terza-dose-in-farmacia-12904779.html

Vaccini in Lazio, over 80 potranno prenotare la terza dose in farmacia

Vaccini in Lazio, over 80 potranno prenotare la terza dose in farmacia

Da lunedì 20 settembre partirà la somministrazione della terza dose per trapiantati e immunodepressi, successivamente toccherà agli ultraottantenni. 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T15:37+0200

2021-09-14T15:37+0200

2021-09-14T15:37+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/10270412_0:104:1995:1226_1920x0_80_0_0_c5b7a60862b50c89a1eb36823a9e39e3.jpg

La regione Lazio consentirà agli ultraottantenni di prenotare la terza dose del vaccino anti-Covid in farmacia. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio Uno.Quando la vaccinazione "sarà aperta anche agli over 80, come sembra che sia, queste persone avranno la stessa metodologia per le prime due dosi, con la novità che potranno prenotarsi, nel Lazio, anche in farmacia", ha annunciato D'Amato. Reclutamento dei trapiantati per la terza doseLa regione sta provvedendo al reclutamento dei trapiantati di organo solido, 5mila in tutto secondo i dati comunicati dall'assessore alla Salute. "Si stanno contattando uno per uno e si stanno calendarizzando gli appuntamenti", ha aggiunto, specificando che le somministrazioni partiranno non appena sarà disponibile il nuovo consenso informato e la circolare.Le divisioni sulla terza dose in seno alla comunità scientificaD'Amato ha specificato che sulla necessità di somministrare la terza dose vengono seguite "le indicazioni che ci vengono dell'autorità, l'Ema l'ha approvata e alcuni paesi come Israele hanno iniziato a fare i rischiami".Il tema ha diviso la comunità scientifica, che deve ancora dare una valutazione definitiva sull'efficacia della terza dose come vaccino. L'assessore ha ribadito "l'autonomia della scienza e delle autorità regolatorie, non si fanno le terze dose perché lo chiedono le case farmaceutiche".Green pass per i lavoratori D'Amato è "favorevole all'estensione del Green Pass ai lavoratori del pubblico e del privato". "Il Green pass è uno strumento che ci sta consentendo, nel Lazio, di superare l'80% di vaccinazioni e di arrivare al 90%, una volta raggiunto l'obiettivo come ogni strumento può essere rimesso in discussione. Non è un fine - precisa - ma che invece deve essere quello di immunizzare".La decisione è attesa per il prossimo CdM, che si terrà giovedì 16 settembre. Al vaglio la possibilità di estendere l'obbligo a tutti i lavoratori del pubblico e del privato.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia