Uragano Nicholas tocca terra sulla costa del Texas - Video

Proclamato lo stato di emergenza anche per la Louisiana, già colpita dall'uragano Ida. 14.09.2021, Sputnik Italia

Nelle scorse ore, il Centro nazionale uragani degli Stati Uniti ha dichiarato che l'uragano Nicholas ha toccato terra lungo la costa del Texas.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per il sud-est della Louisiana in relazione a Nicholas, che sta infuriando in tutta la regione. Lo rende noto la Casa Bianca."Oggi, il presidente Joseph R. Biden Jr. ha dichiarato che esiste un'emergenza nello Stato della Louisiana e ha ordinato l'assistenza federale per integrare gli sforzi di risposta statali e locali a causa delle condizioni di emergenza derivanti alla tempesta tropicale Nicholas a partire dal 12 settembre 2021" ha riferito l'amministrazione in una dichiarazione lunedì in tarda serata.L'uragano è accompagnato da forti piogge e vento. Secondo i meteorologi, la velocità massima del vento raggiungerà i 120 chilometri all'ora.Intanto sui social network hanno iniziato a fare la propria comparsa i primi video, che rendono conto della situazione negli stati interessati dal passaggio dell'uragano.Nicholas non è il primo uragano della stagione tropicale di quest'anno che si abbatte sugli Stati Uniti e la regione del Golfo del Messico. In precedenza, la zona era stata colpita dagli uragani Elsa, Grace, Henri e Ida.

