Torino: maxi operazione contro furti in aziende e su tir in sosta, indagati 15 rom

Nel corso dell'operazione sono state restituite merci rubate per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro. 14.09.2021, Sputnik Italia

Nella mattinata odierna è in corso un blitz da parte di circa 100 militari dell'arma dei Carabinieri nei confronti di quindici soggetti, appartenenti a un gruppo criminale dedito ai furti in aziende e su i tir in sosta. Lo riporta La Stampa.L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Torino, è stata eseguita in tutta la provincia del capoluogo piemontese e a Cuneo.Le ipotesi di reato, per i sospetti, sono quelle di concorso in furto aggravato, rapina, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.Per quattro dei destinatari dei provvedimenti cautelari è stata prevista la detenzione in carcere, per sei gli arresti domiciliari e per altri quattro l'obbligo di dimora nel comune di residenza, nel quartiere di residenza.Le indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di un gruppo criminale di origine rom, i cui componenti setacciavano le aree industriali e commerciali delle province di Torino e Cuneo, al fine di depredare merce dai magazzini delle aziende, nonché il carico dagli autoarticolati parcheggiati nelle loro adiacenze.Nel corso delle indagini è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari merce rubata per un valore complessivo pari a 1,2 milioni di euro.

