https://it.sputniknews.com/20210914/scommesse-illegali-euro-2020-1400-persone-fermate-dallinterpol-sequestrati-67-mln-in-contanti-12904970.html

Scommesse illegali Euro 2020: 1400 persone fermate dall'Interpol, sequestrati €6,7 mln in contanti

Scommesse illegali Euro 2020: 1400 persone fermate dall'Interpol, sequestrati €6,7 mln in contanti

La polizia internazionale ha accertato che nel periodo degli europei sono state effettuate centinaia di milioni di scommesse illegali. 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T15:43+0200

2021-09-14T15:43+0200

2021-09-14T15:43+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12110446_0:5:3561:2008_1920x0_80_0_0_3128abb773900370e5462f65b8fb9a70.jpg

Una maxioperazione contro le scommesse clandestine, svoltasi sotto la coordinazione dell'Interpol tra giugno e luglio, ha portato al fermo di 1.400 persone.Lo ha annunciato quest'oggi la stessa Interpol, specificando che le operazioni hanno avuto luogo in 28 Paesi, tra Asia ed Europa, e si sono svolte in concomitanza con i campionati europei di calcio.Gli inquirenti hanno sequestrato circa 7,9 milioni di dollari in contante, pari a 6,7 milioni di euro, ma anche computer e telefoni portatili legati alle scommesse illegali, per un totale di 465 milioni di dollari, pari 390 milioni di euro.Ben 800 dei sospetti sono stati fermati a Hong Kong, tra questi anche il presunto leader di una rete di bookmaker controllata dalla mafia cinese.In Italia sono stati controllati circa 280 centri scommesse e sono state emesse multe per tutte le attività risultate illegali.Quella portata a termine dall'Interpol è l'ottava operazione SOGA ("Soccer gambling") e ha riguardato Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svizzera, e Regno Unito, nonchè Azerbaigian, Bahrein, Brunei, Cambogia, Cina, India, Malesia, Maldive, Filippine, Singapore e Vietnam.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo