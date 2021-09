https://it.sputniknews.com/20210914/sala-pronto-a-vincere-al-primo-turno-a-milano-a-roma-ballottaggio-michetti-gualtieri-12899510.html

Sala pronto a vincere al primo turno a Milano. A Roma ballottaggio Michetti-Gualtieri

Secondo un sondaggio di YouTrend per la Capitale ci sono scenari variegati e il 44% di indecisi: l’unico verdetto sicuro è la bocciatura di Raggi. 14.09.2021, Sputnik Italia

Mancano ancora tre settimane al voto per l’elezione di sindaci e consigli comunali in molte grandi città di Italia, che si svolgeranno il 3 e 4 ottobre. A tenere alta l’attenzione sono sicuramente Roma e Milano, dove si iniziano a delineare i primi scenari.Secondo il sondaggio realizzato da YouTrend per il gruppo Gedi a Milano, il sindaco uscente Beppe Sala potrebbe vincere già al primo turno contro lo sfidante del centrodestra Luca Bernardo.A Roma, invece, la sfida a due per il secondo turno sarebbe quella tra il candidato del centrodestra Enrico Michetti e quello del Pd Roberto Gualtieri. La sindaca uscente Virginia Raggi non andrebbe al ballottaggio, secondo l’indagine.A Milano giochi molto delineatiSecondo il sondaggio YouTrend, nel capoluogo lombardo Sala raccoglie il 51,4% delle preferenze.Con questa percentuale vincerebbe al primo turno. Il suo principale avversario (ci sono in tutto 13 candidati), il pediatra Bernardo scelto da Matteo Salvini, si ferma al 37,2%. Layla Pavone, candidata M5S scelta dall’ex premier Giuseppe Conte, otterrebbe soltanto il 4,6%.A Roma molti indecisiIn uno scenario in cui si conta il 44,1% di indecisi, i giochi per la Capitale non sono ancora fatti, ma ci sono delle possibili previsioni.Secondo il sondaggio YouTrend, Michetti, candidato del centrodestra, è al momento primo con il 31% delle preferenze.Subito dopo si piazza l’ex ministro Dem Gualtieri, con il 27% dei voti. Terzi, quasi a parimerito, Raggi al 19,1% e Carlo Calenda al 18,9%.Se invece a sfidare Michetti fosse Calenda, il vantaggio sarebbe maggiore: l’ex ministro otterrebbe il 61,6% dei voti.

