https://it.sputniknews.com/20210914/portavoce-delle-forze-armate-irachene-il-ritiro-delle-unita-militari-usa-prosegue-secondo-i-piani-12907309.html

Portavoce delle Forze armate irachene: "Il ritiro delle unità militari USA prosegue secondo i piani"

Portavoce delle Forze armate irachene: "Il ritiro delle unità militari USA prosegue secondo i piani"

Il ritiro delle unità militari statunitensi dall'Iraq prosege secondo i piani, al momento le forze della coalizione antiterroristica internazionale, guidata... 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T21:35+0200

2021-09-14T21:35+0200

2021-09-14T21:35+0200

mondo

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/12907232_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_45fde38b2cf10a04e1902ee29c17c2dd.jpg

Secondo i dati del Comando operativo, al momento, le forze della coalizione internazionale sono dispiegate solo su due siti: in una "zona minuscola" alla base Ayn al Asad, situata nel Governatorato di Al Anbar, vicino al confine con la Siria, e all'aeroporto di Erbil, nel Kurdistan iracheno.Al-Khafaji non ha specificato quanti soldati americani hanno già lasciato l'Iraq.Il 5 gennaio 2020, il Parlamento iracheno ha votato a maggioranza per il ritiro delle truppe straniere dal Paese e si è anche pronunciato a favore della revisione del formato di cooperazione con la coalizione internazionale antiterrorismo guidata dagli Stati Uniti. Queste misure sono state una risposta all'operazione statunitense presso l'aeroporto internazionale di Baghdad, a seguito della quale, nella notte del 3 gennaio dello stesso anno, il generale iraniano e comandante delle unità d'elite del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana Qassem Soleimani e il vicecomandante della milizia sciita irachena Abu Mahdi al-Muhandis rimasero uccisi. Dopo questi avvenimenti, la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha restituito all'esercito iracheno diverse strutture in cui erano di stanza i militari americani, tra cui alcune basi aeree e il quartier generale della coalizione.Nel luglio di quest'anno, Washington e Baghdad, al termine di una serie di incontri strategici, hanno rilasciato una dichiarazione, secondo cui gli Stati Uniti non parteciperanno alle operazioni militari in Iraq dopo il 31 dicembre 2021, sebbene continueranno a sostenere le forze di sicurezza irachene. La dichiarazione non contiene alcune informazioni concernenti il ritiro delle truppe americane dal Paese, nel quale, a luglio di quest'anno, si trovavano circa 2.500 soldati americani.

https://it.sputniknews.com/20210830/kurdistan-iraq-e-turchia-creano-coordinamento-congiunto-per-attacchi-ad-obbiettivi-militari-12722618.html

EBM Se oggi invasori sono usciti perdente dall'afghanistan, domani dall'iraq e dopo domani dalla Siria.....quindi afganistan per afghani, iraq per iracheni e siria per siriani e USA devono tornare in USA 1

Россия щедрая душа È più corretto dire nato = usa/ue, ci tengo. 1

7

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa