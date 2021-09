https://it.sputniknews.com/20210914/per-intelligence-usa-nessuna-possibilita-per-al-qaeda-di-organizzare-attentati-fuori-lafghanistan-12897730.html

Intelligence Usa: nessuna possibilità per Al-Qaeda di organizzare attentati fuori dall'Afghanistan

Intelligence Usa: nessuna possibilità per Al-Qaeda di organizzare attentati fuori dall'Afghanistan

I servizi segreti americani ritengono che l'attuale posizione del gruppo terroristico Al-Qaeda in Afghanistan non gli consenta ancora di compiere attacchi... 14.09.2021, Sputnik Italia

Secondo Blinken, gli Stati Uniti intendono essere "estremamente vigili" relativamente al ripristino del potenziale di questo gruppo e della sua capacità di arrecare danni ad altri Paesi al di fuori dell'Afghanistan.Il segretario di Stato ha anche sottolineato che Washington intende mantenere uno stretto coordinamento con i suoi partner internazionali sulla questione.Blinken è intervenuto davanti ai membri del Congresso in merito al recente ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan.Ritiro Usa e Nato dall'Afghanistan e talebani al potereAll'inizio di agosto, i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative afghane, riuscendo, il 15 agosto, ad entrare nella capitale Kabul e proclamando, il giorno successivo, la fine della guerra.Nelle ultime due settimane di agosto, dall'aeroporto di Kabul, la cui sicurezza era sotto la responsabilità dei militari americani, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini occidentali e degli afghani che avevano collaborato con gli occidentali. La notte del 31 agosto, gli ultimi soldati statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare in Afghanistan. Il 6 settembre i talebani hanno annunciato che il Panjshir, l'ultima delle 34 province afghane, era passata sotto il loro controllo dopo combattimenti con la resistenza locale. Il giorno successivo è stata annunciata dal movimento islamista la formazione del governo ad interim.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia e molti altri Paesi

