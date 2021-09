https://it.sputniknews.com/20210914/pele-sta-meglio-o-rei-dimesso-dalla-terapia-intensiva-12909638.html

Pelé sta meglio, O Rei dimesso dalla terapia intensiva

Il tre volte campione del mondo della nazionale brasiliana di calcio Pelé ha annunciato di aver lasciato il reparto di terapia intensiva. 14.09.2021, Sputnik Italia

"Amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate nemmeno per un minuto che non abbia letto le migliaia di messaggi che ho ricevuto qui. Molte grazie a ciascuno di voi che ha dedicato un minuto della propria giornata per inviarmi energie positive. Amore, amore e amore! Ho già lasciato il reparto di terapia intensiva e sono nella mia corsia. Ogni giorno mi sento più felice, con molta disponibilità a giocare 90 minuti più i supplementari. Presto saremo tutti insieme", ha scritto Pelé in un post su Instragram.Pelé è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon, rilevato dalle analisi strumentali. Venerdì, è stato riferito che Pelé dopo esser stato sottoposto all'intervento chirurgico, continuava a rimanere nel reparto di terapia intensiva, ma era in via di guarigione.L'ottantenne brasiliano detiene il record di Coppe del Mondo vinte, ben tre (1958, 1962, 1970) e di gol segnati in carriera, 1.281 in 1.363 partite.

