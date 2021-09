https://it.sputniknews.com/20210914/patrimoniale-si-o-no-fedriga-tartassa-solo-la-classe-media-ed-a-sinistra-parte-la-raccolta-firme-12909772.html

Patrimoniale si o no? Fedriga: "Tartassa solo la classe media" ed a sinistra parte la raccolta firme

La Lega ribadisce la sua contrarietà all'introduzione della tassa sul patrimonio, a pochi giorni dal lancio della raccolta firme per la "Next Generation tax"... 14.09.2021, Sputnik Italia

Il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ospite alla trasmissione "Stasera Italia" di Rete 4 ha espresso il suo no alla misura evocata dalla sinistra. Secondo Fedriga e la Lega, la patrimoniale è "una misura poco lungimirante":Da sinistra l'idea della Next Generation TaxLa reazione di Fedriga arriva a pochi giorni dal lancio della raccolta di firme per la "Next Generation Tax" da parte del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

aurora.17 Ma quale classe media? la patrimoniale va a colpire i grandi patrimoni dei padroni e dei ricchi(ssimi) in italia, che sono tanti, di cui questo signore si fa paladino e difensore azzeccagarbugli, ammesso che pure lui non ne faccia parte di queste categorie. far pagare chi più ha e distribuire i reddito in un paese dove i ricchi sono sempre più ricchi e le masse popolari divengono sempre più povere, grazie anche al covid e le scelte illiberali di questo governo di ammucchiati di cui la sua lega fa parte attiva a sostenerlo. Fedriga vai a pescare che è meglio. 0

