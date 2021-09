https://it.sputniknews.com/20210914/palermo-smantellata-organizzazione-dedita-a-traffico-di-droga-fermati-anche-due-beneficiari-di-rdc-12900473.html

Palermo, smantellata organizzazione dedita a traffico di droga: fermati anche due beneficiari di Rdc

Palermo, smantellata organizzazione dedita a traffico di droga: fermati anche due beneficiari di Rdc

In totale, gli inquirenti hanno sequestrato beni per un valore pari a 200.000 euro. 14.09.2021, Sputnik Italia

Sono nove le persone finite in una retata antidroga della Guardia di Finanza di Palermo, per un totale di sei misure cautelari in carcere e tre agli arresti domiciliari.Le indagini sono state condotte dagli specialisti della Sezione Antidroga del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle fiamme gialle tra l’inizio del 2018 e la metà del 2019.Gli inquirenti sono riusciti a ricostruire come gli indagati si rifornivano di cocaina, hashish e marijuana nel quartiere dello Zen per poi smistarla in quello di Carini.Gli spacciatori, come riferisce il Quotidiano di Siclia, avrebbero venduto fino a 100 dosi di droga al giorno, sviluppando un giro d’affari annuo di almeno 1,5 milioni di euro.Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati per un valore complessivo di circa 200.000 euro.

