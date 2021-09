https://it.sputniknews.com/20210914/osservazione-planetaria-nettuno-giove-e-saturno-in-posizione-ottimale-il-14-e-il-17-settembre-12906904.html

Osservazione planetaria: Nettuno, Giove e Saturno in posizione ottimale il 14 e il 17 settembre

Osservazione planetaria: Nettuno, Giove e Saturno in posizione ottimale il 14 e il 17 settembre

Per poterli osservare, tuttavia, sarà necessario munirsi di un telescopio. 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T22:50+0200

2021-09-14T22:50+0200

2021-09-14T22:50+0200

mondo

astronomia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/343/81/3438189_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_2e2ceaa53b3843bd5ae0608f7c1d9828.jpg

Il mese di settembre, nella sua seconda metà, si prospetta come uno dei più interessanti per gli amanti dell'astronomia e dell'osservazione spaziale.Il prossimo 14 settembre, Nettuno, uno dei pianeti più lontani dalla Terra, si troverà in posizione ideale, il che ne renderà possibile l'osservazione con un telescopio.Il pianeta, infatti, si troverà in opposizione al Sole, nella costellazione dell'Acquario, e sarà per questo maggiormente visibile.Per riuscire a scorgerlo sarà necessario attendere il tramonto e puntare il telescopio verso Est; nelle ore centrali della notte il pianeta si troverà invece a Sud, mentre subito prima dell'alba - a Ovest.Il nostro satellite si troverà tra il Gigante Gassoso e il Pianeta con gli inconfondibili anelli e l''allineamento sarà visibile nel Capricorno, meteo permettendo.Per seguire questi eventi con facilità sarà poi possibile avvalersi di una delle numerose app specifiche presenti negli Store, quale ad esempio Skyview, che permette di localizzare tutti i pianeti e le costellazioni con estrema semplicità, grazie alla realtà aumentata.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, astronomia