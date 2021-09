https://it.sputniknews.com/20210914/ndrangheta-maxi-operazione-contro-il-traffico-internazionale-di-cocaina-57-arresti-12899986.html

'Ndrangheta: maxi-operazione contro il traffico internazionale di cocaina, 57 arresti

Tra i membri dell'organizzazione criminale smantellata dalle Fiamme gialle figurano anche diversi membri delle cosche della 'ndrangheta reggina. 14.09.2021, Sputnik Italia

Sin dalle prime luci dell'alba è in corso un blitz, condotto dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza di Roma. Lo rende noto il Corriere della Calabria.I militari, coordinati e diretti dalla Dda di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione, in diverse Regioni d'Italia, a 57 misure cautelari nei confronti di esponenti di un'organizzazione criminale dedita all'importazione di cocaina dal Nord-Europa e dalla Spagna.Nel corso del blitz, a quanto si apprende, sono stati sequestrati anche beni per un valore complessivo pari a 3,7 milioni di euro.I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle 11 odierne nella sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria alla presenza del procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, dei procuratori aggiunti della Repubblica, Gaetano Paci, Giuseppe Lombardo e dei vertici della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro e dello Scico di Roma.

