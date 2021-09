https://it.sputniknews.com/20210914/naso-chiuso-il-sesso-con-orgasmo-aiuta-a-respirare-12897605.html

Naso chiuso? Il sesso con orgasmo aiuta a respirare

È una delle ricerche scientifiche più bizzarre premiata quest'anno con l'Ig Nobel per la Medicina. 14.09.2021, Sputnik Italia

La ricerca, che ha trovato un apparente legame tra il sesso e la "funzione nasale", è diventata una delle vincitrici del Premio Ig Nobel di quest'anno, noto anche come Premio Anti-Nobel, un riconoscimento satirico sponsorizzato dalla rivista Annals of Improbable Research dal 1991 e assegnato a "risultati meritevoli che fanno prima ridere, poi pensare”.Il gruppo di ricerca, guidato da Olcay Cem Bulut dell'ospedale universitario di Heidelberg, è apparentemente riuscito a stabilire che "la respirazione nasale migliora in modo significativo dopo un rapporto sessuale con orgasmo, allo stesso modo di un decongestionante nasale, per un massimo di 60 minuti, come misurato dal VAS, o scala analogica visiva.Lo studio rileva, tuttavia, che tre ore dopo il rapporto sessuale, "la respirazione nasale era tornata al livello precedente, mentre dopo l'applicazione di spray decongestionante nasale, la respirazione nasale era ancora significativamente migliorata".Inoltre, solo "i partecipanti con ostruzione nasale" apparentemente hanno mostrato "un miglioramento dopo il sesso".

