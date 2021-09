https://it.sputniknews.com/20210914/morto-di-aneurisma-10-giorni-dopo-il-vaccino-la-procura-di-genova-ora-indaga-per-omicidio-colposo-12907447.html

Morto di aneurisma 10 giorni dopo il vaccino: la procura di Genova ora indaga per omicidio colposo

Sottoposto alla vaccinazione con Moderna il 30 agosto, un operaio Fincantieri muore stroncato da un malore pochi giorni dopo la prima dose. Per i medici non... 14.09.2021, Sputnik Italia

La procura di Genova ha aperto un'indagine per omicidio colposo ai danni di Emanuele Pileggi, l'operaio 42enne di Fincantieri stroncato la settimana scorsa da un aneurisma, pochi giorni dopo la prima dose di vaccino contro il Covid. Al momento risulta essere a carico di ignoti il fascicolo assegnato al sostituto procuratore Daniela Pischetola. Pileggi ha ricevuto la prima dose di Moderna il 30 agosto, dopo aver contratto il virus lo scorso inverno. Dopo dieci giorni, a causa di un forte dolore alla testa, si è recato al pronto soccorso di Lavagna dove, dopo una tac, lo hanno trasferito al San Martino per un intervento chirurgico alla testa d’urgenza. I medici hanno escluso una correlazione con il vaccino affermando che l'aneurisma non rientra tra i possibili effetti collaterali. Dopo il decesso, avvenuto lo scorso giovedì, il sostituto procuratore Giovanni Arena ha chiesto la sospensione dei funerali per disporre l'autopsia, dopo aver acquisito da Asl 4 e Policlinico San Martino le cartelle cliniche e il certificato vaccinale di Pileggi. In questi giorni, intanto, è attesa la relazione del medico legale, Luca Tajana, che insieme all'ematologo Franco Piovella si sta occupando dei cinque decessi in mano alla procura.Si tratta dei due casi di Francesca Tuscano e Camilla Canepa, rispettivamente l'insegnante e la studentessa di 18 anni morte per una trombosi del seno cavernoso, e di tre anziani ultrafragili.Giovedì prossimo, infine, i pm genovesi si incontreranno con i colleghi di Eurojust e quelli di altre procure europee e italiane che si stanno occupando delle possibili morti legate ai vaccini. L’incontro servirà a fare il punto della situazione sulle morti sospette a livello europeo, un momento di scambio anche di pareri e di metodologie.

