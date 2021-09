https://it.sputniknews.com/20210914/miozzo-per-far-ripartire-la-scuola-non-basta-il-green-pass-e-servono-indicazioni-granitiche-12899035.html

Miozzo: “Per far ripartire la scuola non basta il green pass e servono indicazioni granitiche”

Miozzo: “Per far ripartire la scuola non basta il green pass e servono indicazioni granitiche”

L’ex coordinatore del Cts commenta le scelte del governo sulla ripresa delle lezioni: servono test a campione, proseguire sulle mascherine e far capire ai... 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T09:54+0200

2021-09-14T09:54+0200

2021-09-14T11:38+0200

scuola

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/9837549_0:79:2047:1230_1920x0_80_0_0_e1e7be48bb66fd91182af11a12dd506f.jpg

Per Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts ed ex consulente del ministro Bianchi, il green pass non basterà per una ripresa della scuola in sicurezza.Quindi, dice alla Stampa, bisogna continuare con “mascherine, distanziamento, igienizzazione degli ambienti e delle mani. Magari con l’aggiunta di test a campione”.Miozzo poi spiega che il green pass obbligatorio anche per gli studenti over 12 potrà essere utile, ma se sarà trasformato “in scelta consapevole. Senza fare del terrorismo, bisognerà pur spiegare che con questa dannata Delta purtroppo vediamo anche giovanissimi finire in terapia intensiva, sia pure in percentuali limitate”.Per la scuola servono indicazioni meno genericheMiozzo, nella sua intervista, spiega anche che le regole indicate dal governo per la ripresa scolastica e per le eventuali quarantene sono “troppo generiche”.E poi manca “un’indicazione univoca su quando mandare in Dad una singola classe o l’intero istituto” e per questo “nella scuola dal livello centrale devono essere impartite indicazioni chiare, granitiche. Altrimenti si rischia il caos”.Per quanto riguarda l’altro punto dolente della ripresa, i trasporti, Miozzo è convinto che “si dovrebbero scaglionare gli orari di ingresso e di uscita nelle scuole e nei luoghi di lavoro”.In conclusione, però, l’ex coordinatore del Cts ammette di essere “moderatamente ottimista” e che le chiusure dello scorso anno sono “un’ipotesi remota”.

https://it.sputniknews.com/20210913/primo-giorno-di-scuola-bianchi-green-pass-un-successo-del-sistema-paese-12890480.html

MG Mg A COGLIONE SE SONO I VACCINI A FAR VENIRE IL COVID 0

david dave Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto la medicina erboristica e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203 . Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi 0

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

scuola, coronavirus in italia