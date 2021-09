https://it.sputniknews.com/20210914/lallarme-dellistat-mancano-figure-specializzate-e-lavoratori-soprattutto-per-hotel-e-bar-12900246.html

L'allarme dell’Istat: mancano figure specializzate e lavoratori, soprattutto per hotel e bar

L'allarme dell’Istat: mancano figure specializzate e lavoratori, soprattutto per hotel e bar

Un divario che è cresciuto nel secondo trimestre di quest’anno, salendo all’1,8%. Secondo l’Istituto di statistica, questo è il dato più alto dal 2016. 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T13:57+0200

2021-09-14T13:57+0200

2021-09-14T13:57+0200

lavoro

istat

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/12415126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_302e4868a9482056a19a10c49d2cd80e.jpg

Il paradosso della crisi pandemica è quello rilevato dall’Istat negli ultimi dati trimestrali sull’occupazione: le aziende hanno difficoltà a trovare i lavoratori che cercano, pur in presenza di una quota sempre rilevante di disoccupati e di “inattivi”.Nel secondo trimestre del 2021, rispetto al periodo precedente, il dato è aumentato dello 0,6%, salendo all’1,8%. Secondo l’Istat si tratta del livello più alto dal 2016.E secondo l’Istituto di statistica, l’aumento tendenziale è marcato anche rispetto allo stesso periodo del 2020, +1%.Dove manca più manodoperaLa tendenza è più forte nel settore dei servizi, dove si arriva al 2%, e nelle costruzioni (2,4%), ma è evidente anche nell’industria (1,4%).Buchi difficili da colmare anche nelle attività professionali, scientifiche e tecniche.A pesare potrebbe essere il controverso reddito di cittadinanza che, secondo le associazioni dei datori di lavoro, influenza la scelta di chi risulta disoccupato nella ricerca o meno di un posto di lavoro.A questo scetticismo si affianca anche la mancanza cronica di formazione e la difficoltà di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro.

Zecca Comunista

Io non penso che la colpa è di reddito di cittadinanza. Qua stiamo parlando di un settore dimostratosi il più fragile di fronte sta pandemia. Italiani avrebbero volontà di lavorare anche per stessa cifra che prendono come reddito di cittadinanza ma se avevano le garanzie future. E come già visto nessuno glieli può dare quindi il gioco non vale la candela. E per adesso Italiani stanno temporeggiando con il metadone aspettando una riorganizzazione di lavoro in complesso. Però ogni pazienza ha il suo limite.

0