https://it.sputniknews.com/20210914/ivan-urgant-lautore-di-ciao-italia-nominato-cavaliere-dellordine-della-stella-ditalia-12904346.html

Ivan Urgant, l'autore di "Ciao Italia" nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia

Ivan Urgant, l'autore di "Ciao Italia" nominato Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia

Il popolare showman russo Ivan Urgant, autore dello spettacolo di Capodanno CIAO2020, visto da oltre 10 milioni di persone su Youtube è stato nominato... 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T15:02+0200

2021-09-14T15:02+0200

2021-09-14T15:02+0200

mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/12904036_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fa60f3e00edb8ccdee1159b23bb04a2c.jpg

La consegna dell'onorificenza è avvenuta nella mattinata di martedì 14 settembre presso Villa Berg, sede dell' Ambasciata Italia a Mosca. L'ambasciatore della Repubblica Italiana in Russia, Pasquale Terracciano, ha conferito a Ivan Urgant, il conduttore, comico e musicista russo, autore dello spettacolo 'Ciao Italia', l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia.Lo rende noto la stessa ambasciata, con un tweet nel quale sono allegate le immagini della cerimonia.​Il successo di Ciao 2020A fine 2020, Ivan Urgant ha realizzato 'Ciao, 2020!', uno spettacolo di Capodanno girato per il Primo Canale russo e ispirato alla TV italiana anni Ottanta, che in Russia ha conquistato milioni di telespettatori.Anche in Italia lo show, dove si fa il verso ai Ricchi e Poveri e ad Albano e Romina, è diventato virale nel giro di pochi giorni, collezionando milioni di visualizzazioni su Youtube.Nei mesi scorsi, il musicista, conduttore e comico russo si è di nuovo esibito in italiano, durante il suo show, con 'Notte Bianca', interpretata da 'Vittorio Saltichieri’: questo brano non è altro che la traduzione di "Notte Bianca", per l'appunto, del cantautore sovietico e poi russo Viktor Saltykov, canzone che ha dato il titolo ad uno dei suoi album più famosi, uscito nel 1984.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia