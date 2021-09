https://it.sputniknews.com/20210914/india-focolaio-di-febbre-dengue-nelluttar-pradesh-oltre-200-le-vittime-12903864.html

India: focolaio di febbre Dengue nell'Uttar Pradesh, oltre 200 le vittime

India: focolaio di febbre Dengue nell'Uttar Pradesh, oltre 200 le vittime

14.09.2021

Ben 11 persone sono morte di febbre dengue, tra cui 9 bambini, nel distretto più colpito dell'Uttar Pradesh, Firozabad, nelle ultime 24 ore.Il bilancio delle vittime ora supera le 150 persone nel distretto e si stima che siano oltre 200 nello stato, il più popoloso del Paese, rendendo quello indiano il peggior focolaio di febbre dengue da decenni.Tra i soggetti maggiormente esposti alla patologia figurano I bambini: oltre 167 sono risultati positivi in tutto il distretto.La tragedia che si sta consumando nella zona rurale dello stato è messa in evidenza dalla protesta di una ragazza di 14 anni, sorella di una vittima di febbre Dengue, che si è gettata di fronte al veicolo di un alto funzionario del governo locale per denunciare le cattive condizioni delle infrastrutture sanitarie.Che cos'è la febbre DengueLa febbre dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia infettiva tropicale causata dal Dengue virus. Quest'ultimo esiste in sierotipi differenti e, generalmente, l'infezione con un ceppo garantisce un'immunità a vita per quel determinato ceppo, mentre comporta solamente una breve e non duratura immunità nei confronti degli altri.L'ulteriore infezione con un altro sierotipo comporta un aumento del rischio di complicanze gravi.La malattia è trasmessa da zanzare del genere Aedes e si presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico esantema simile a quello del morbillo.

