Green pass, Giorgetti: "Estendere l'obbligo a tutti i lavoratori"

Verso l'obbligo per i lavoratori delle aziende private il governo deciderà giovedì. Nel Cdm verranno anche stabilite le sanzioni per i trasgressori. 14.09.2021, Sputnik Italia

Il governo lavora per l'estensione dell'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori del pubblico e delle società partecipate dallo Stato, tribunali e organi costituzionali. La misura riguarderà oltre 1,2 milioni di persone. Il disco verde è atteso questo giovedì nel CdM. Non è esclusa l'ipotesi di allargare la platea, includendo i lavoratori delle aziende private.Lo ha fatto sapere lunedì il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, al termine di un incontro con gli imprenditori umbri ad Assisi.La linea di Giorgetti, condivisa dai governatori delle regioni del Nord, spezza l'incertezza di Matteo Salvini e spiana la strada del governo, che si muoverà per step su indicazione della cabina di regia.L'obbligo scatterà da metà ottobre per i lavoratori del pubblico, per dare il tempo a chi non ha ancora avuto la prima dose. Sembra certa l'inclusione dei lavoratori dei settori dove il certificato è già richiesto ai clienti, come ristoranti, cinema, teatri, palestre. Non è invece stato sciolto il nodo del green pass per i trasporti pubblici. Resta da definire la tempistica per l'eventuale estensione ai privati.I passi per l'estensione del Green passI tecnici del governo stanno ultimando la cornice di regole sul Green pass, nella quale saranno stabiliti i criteri per considerare, ai fini del pass, le aziende private che lavorano per il pubblico. L'ipotesi che circola è quella di un'estensione a due passi, uno per il pubblico e l'altro per il privato.Sulla prima misura il leader del Carroccio ha già confermato un timido sì. Sull'estensione dell'obbligo ai lavoratori delle aziende private il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrà fare un passaggio con i sindacati.Il via libera dovrebbe arrivare dal Consiglio dei Ministri, che il premier riunirà giovedì 16 settembre. La seduta sarà preceduta da un vertice tra governo e i presidenti delle Regioni prima e poi da una cabina di regia tra Draghi e i rappresentanti delle forze politiche di maggioranza.SanzioniNel CdM verranno stabilite le sanzioni pecuniarie e amministrative per chi non ha il pass. Sarà applicata la stessa severità prevista per le scuole: multe da 400 ai 1000 euro e sospensione dal lavoro senza stipendio per chi supera i cinque giorni di assenza.

giovanni Quando commentavo che il sionismo non conosce confini politici,e' presente in tutti gli schieramenti ideologici ,nei poli conservatori che liberal progressisti,gli uomini del sionismo con estrema abilita' sono infiltrati ovunque .Per loro gli interessi nazionali ,il bene del popolo sono solo concetti astratti ,i loro interessi transnazionali della confraternita vengono prima di tutto...Giorgetti dicet! 1

msan.mr Questo inqualificabile tradimento, probabilmente coatto, di Giorgetti, costerà alla Lega moltissimi voti! Forse è anche questo che si voleva. Ad ogni modo ribadisco quanto detto da tempo: vaccinazione e certificazione verde sono due cose profondamente diverse, che solo la promozione pretestuale di ciascuna delle due verso l'altra, le rende indissociabili. La certificazione o carta verde è uno strumento burocratico di controllo e tracciamento di tutti gli accessi pubblici e privati del cittadino vaccinato, che compie il suo "pieno" con il 100% dei timbrati con la stella gialla vaccinale. È pure chiaro che la tessera verde "tracciante" fa il paio alla prossima ventura moneta digitale, con l'eliminazione del contante, cosìcchè saremo tutti insaccati nel cervellone centrale della UE e in prospettiva NWO, e le nostre economie individuali saranno nelle loro mani! 1

