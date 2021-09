https://it.sputniknews.com/20210914/finanza-quarta-emissione-dei-bond-ue-le-domande-sono-11-volte-lofferta-12908060.html

Finanza, quarta emissione dei bond UE: le domande sono 11 volte l'offerta

La domanda per la nuova transazione del bond Next Generation EU effettuata oggi ha superato 11 volte l'offerta, fa sapere la Commissione Europea. 14.09.2021, Sputnik Italia

Il bond emesso è a 7 anni con scadenza 4 ottobre 2028.A metà giugno scorso la Commissione Europea a nome di Unione Europea ha iniziato ad emettere obbligazioni per riempire il fondo volto ad affrontare la crisi scatenata dalla pandemia COVID. Alla data di oggi la Commissione ha raccolto 54 miliardi di euro e intende prendere in prestito circa 800 miliardi di euro sul mercato per questi scopi. Entro la fine di quest'anno si prevede di collocare obbligazioni per altri 25 miliardi di euro, questi prestiti saranno integrati dall'emissione di strumenti di debito a breve termine. La creazione del fondo Next Generation EU, con un volume complessivo di circa 800 miliardi di euro, è iniziata lo scorso anno ed ha come scopo di aiutare tutti i paesi dell'UE a riprendersi dalla crisi provocata dalla gestione della situazione epidemiologica.Per ricevere finanziamenti un paese dell'UE deve presentare alla Commissione Europea il proprio piano di sviluppo che poi sarà esaminato da quest'ultima. Il piano deve necessariamente includere investimenti in progetti volti a ridurre l'impatto dannoso dell'economia sull'ambiente. Tali piani e relativi finanziamenti sono coordinati dalla Commissione Europea e la decisione finale sulla possibilità di stanziare fondi al Paese dal fondo per l'attuazione del piano viene presa dal Consiglio UE.

