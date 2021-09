https://it.sputniknews.com/20210914/draghi-italia-e-germania-insieme-per-uneuropa-piu-forte-e-per-completare-lintegrazione-12908433.html

Draghi: “Italia e Germania insieme per un’Europa più forte e per completare l’integrazione”

Draghi: "Italia e Germania insieme per un'Europa più forte e per completare l'integrazione"

Il premier invia un messaggio di cooperazione al Forum economico italo-tedesco a Cernobbio: i due Paesi sono il motore manifatturiero dell’Ue per l’ex... 14.09.2021, Sputnik Italia

Un messaggio di unità, di condivisione e di prospettiva quello inviato dal premier Mario Draghi alla Germania, che a breve perderà la guida della cancelliera Angela Merkel.Un punto chiaro da cui partire per il futuro di Roma, Berlino e dell’Ue, secondo Draghi che ne ha parlato nel videomessaggio inviato 15esimo Forum economico italo-tedesco a Cernobbio.Il motore dell’UeItalia e Germania detengono “circa la metà della produzione industriale” europea e quindi sono “il motore manifatturiero dell'Unione europea”, ha detto Draghi.Il premier ha ricordato l’interscambio tra i due Paesi: “La Germania è il primo partner commerciale per l'Italia. Nel 2020, gli scambi tra i due Paesi ammontavano a 116 miliardi di euro, più di quanto valessero gli scambi dell'Italia con Stati Uniti e Cina messi insieme”.“La nostra prosperità e il nostro benessere dipendono in larga parte dall'essere uniti".Uniti non solo negli scambi commerciali e nell’industriaSecondo il premier Draghi, Italia e Germania possono migliorare ancora i loro rapporti e devono cooperare non soltanto a livello bilaterale ma devono “rafforzare i meccanismi di cooperazione all'interno dell'Unione europea. E lavorare insieme, nell'interesse delle imprese e di tutti i cittadini”.E sempre rivolgendo un pensiero ai cittadini, Draghi ha aggiunto che lo Stato £deve essere pronto ad aiutare cittadini e imprese nell'affrontare i costi di questa complessa trasformazione" legata al Next Generation Ue, nella corsa alla transizione ecologica e digitale.

