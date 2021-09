https://it.sputniknews.com/20210914/di-maio-incontra-il-vicepresidente-della-libia-il-24-dicembre-elezioni-inclusive-e-nessun-rinvio-12908930.html

Di Maio incontra il vicepresidente della Libia: il 24 dicembre elezioni inclusive e nessun rinvio

Di Maio incontra il vicepresidente della Libia: il 24 dicembre elezioni inclusive e nessun rinvio

Il ministro degli Esteri ha ribadito l’importanza dell’appuntamento elettorale e ha confermato l’impegno italiano per il processo di riconciliazione... 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T19:37+0200

2021-09-14T19:37+0200

2021-09-14T19:37+0200

libia

luigi di maio

Non posticipare in alcun modo il voto del 24 dicembre, proseguire i negoziati di riconciliazione, mantenere e implementare l’accordo di cessate il fuoco in vigore e proseguire il ritiro di tutti i mercenari stranieri dalla Libia.Sono questi i punti principali dell’incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il vice presidente del Consiglio Presidenziale libico, Abdullah Al-Lafi, ricevuto oggi alla Farnesina.Se da una parte Di Maio ha ribadito il sostegno e l’impegno convinto dell’Italia nel proseguire il percorso di stabilizzazione del Paese, il ministro ha anche ribadito la determinazione a collaborare con l'autorità ad interim e con tutte le articolazioni dello Stato libico per sostenere le prossime fasi del processo politico.In questo ambito, per il ministro degli Esteri è cruciale un approccio inclusivo e costruttivo di tutte le istituzioni libiche per la definizione di una “cornice legislativa e costituzionale condivisa” per lo svolgimento delle elezioni.Riconciliazione e treguaGli altri punti discussi nell’incontro alla Farnesina sono quelli legati alla riconciliazione del Paese, alla tregua e alla partenza dei mercenari dalla Libia.Di Maio ha confermato “l'impegno italiano a sostegno del processo di riconciliazione intra-libica, incluso nel Fezzan, esprimendo apprezzamento per gli sforzi profusi in questo ambito dal Consiglio Presidenziale e reiterando al contempo l'impegno dell'Italia per la stabilizzazione del Sud del Paese”.E che le iniziative sulla sicurezza della Libia siano coordinate e discusse “da tutti gli attori libici e ancorate al processo di Berlino”.

libia

libia, luigi di maio