https://it.sputniknews.com/20210914/coronavirus-in-gran-bretagna-al-via-la-vaccinazione-con-la-terza-dose-12906750.html

Coronavirus, in Gran Bretagna al via la vaccinazione con la terza dose

Coronavirus, in Gran Bretagna al via la vaccinazione con la terza dose

Il governo britannico ha accettato la raccomandazione del Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI) di eseguire il programma di... 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T21:18+0200

2021-09-14T21:18+0200

2021-09-14T21:18+0200

mondo

coronavirus

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/10233601_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_2e589fe1b3385c883b9c28cecd062e77.jpg

Il JCVI aveva precedentemente approvato il piano di immunizzazione di richiamo della popolazione per il prossimo inverno, ma al momento il regolatore non propone di somministrare la dose di vaccino ogni sei mesi.Per l'immunizzazione di richiamo saranno applicate una dose intera del vaccino Pfizer oppure metà dose del vaccino Moderna. In alcuni casi specifici potrebbe essere applicato il vaccino AstraZeneca. Intanto, il programma non coinvolge individui sani sotto i 50 anni.In precedenza, era stato riferito che il programma di vaccinazione di richiamo sarebbe stato diviso in due fasi:Successivamente, la terza dose del vaccino contro il coronavirus sarà offerta a tutti gli altri residenti del Paese, in base alla distanza temporale dalla somministrazione della seconda dose - verrà data priorità a coloro che l'hanno ricevuta prima.

https://it.sputniknews.com/20210913/the-lancet-frena-sulla-terza-dose-non-appropriata-per-tutti-12896499.html

Jevin Alex

I contracted herpes i was told there is no herpes cure except treatment to control it, i totally lost of hope all i could think loosing my life because it was so embarrass for been herpes patient. some weeks ago i read possible natural cure which was guarantee And I ordered the treatment after one week i got 100% cure. I'm so excited to shear this testimony to every article for others living with herpes. There is possible natural treatment to eliminate the virus email Dr nelson, his herbal clinic address; drnelsonsaliu10@gmail.com, or whatsapp him +14436204203, contact him for solutions Like 1) HPV Cure 2) Diabetes Cure 3) Cancer Cure 4) HIV/AIDs Cure and Any kind of Sickness, Disease and Infection

1