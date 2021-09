https://it.sputniknews.com/20210914/caso-zaki-processo-aggiornato-al-28-settembre-dopo-la-prima-udienza-lo-studente-resta-in-carcere-12906353.html

Caso Zaki: processo aggiornato al 28 settembre dopo la prima udienza, lo studente resta in carcere

Caso Zaki: processo aggiornato al 28 settembre dopo la prima udienza, lo studente resta in carcere

I giudici si sono aggiornati alla fine del mese per il processo che vede Zaki accusato per il reato di diffusione di false notizie. 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T15:54+0200

2021-09-14T15:54+0200

2021-09-14T15:58+0200

mondo

italia

egitto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/871/50/8715028_44:0:1111:600_1920x0_80_0_0_b9e3d17b5ec20cc5692af41244c0e1f7.jpg

Si è conclusa da poco la prima udienza del processo a Patrick Zaki presso il tribunale di Mansura, in Egitto.Lo studente egiziano dell'Università di Bologna si è presentato in aula ammanettato e ha partecipato al dibattimento, che è durato soltanto cinque minuti, da dietro le sbarre di una cella di sicurezza.Zaki, come riferisce l'Ansa, ha lamentato in sostanza di essere stato detenuto oltre il periodo legalmente ammesso per i reati minori di cui è accusato adesso, tesi sostenuta anche dalla sua legale, Hoda Nasrallah.La legale ha chiesto l'accesso al suo dossier per avere certezza che le accuse di istigazione al terrorismo siano effettivamente decadute, come sembra dalla natura della Corte, ha spiegato una fonte.All'udienza hanno presenziato anche una dozzina di parenti del giovane, alcuni attivisti e due diplomatici italiani.Per cosa è imputato Zaki?Patrick Zaki ha affrontato oggi, dopo 17 mesi di detenzione cautelare, la prima udienza del processo penale che lo vede alla sbarra per il reato di diffusione di false notizie.L'accusa, così come è stata formulata dalla procura egiziana, potrebbe costargli una multa o la reclusione fino a cinque anni o, nella peggiore delle ipotesi, entrambe le cose.

FRANCO Ancora con questo cazzo. Qualcosa avrà combinato nel suo paese se è in prigione. Capisco che per la falsa sinistra che non vuole farsi curare da uno psichiatra (PD-M5S) sono democratici solo loro mentre tutti gli altri sono fascisti Ma non abbiamo niente di meglio da fare che occuparci di lui? 0

1

egitto

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, egitto