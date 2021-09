Bill Gates: il mondo non è pronto per la prossima pandemia

Il mondo non sta facendo abbastanza per prepararsi alla prossima pandemia. Lo afferma la Bill and Melinda Gates Foundation in un nuovo rapporto pubblicato oggi.

Nel rapporto, l'organizzazione ha lanciato un appello di sfida alle nazioni, affinché queste investano a lungo termine nei sistemi sanitari e ha chiesto uno sforzo per ridurre le disuguaglianze di risorse tra le nazioni ad alto e basso reddito.

"Sembra ovvio che in un mondo globalizzato, in cui persone e merci si muovono costantemente attraverso i confini, non è sufficiente che i paesi ricchi siano gli unici con le attrezzature e le risorse per sequenziare i virus", afferma il rapporto.