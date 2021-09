https://it.sputniknews.com/20210914/assalto-al-prosecco-italiano-il-si-al-prosek-croato-della-commissione-europea-12902227.html

Assalto al prosecco italiano: il sì al Prosek croato della Commissione europea

L'Italia avrà due mesi di tempo per presentare un'obiezione motivata. L'ira di Zaia: "Di questa Europa non sappiamo cosa farcene". 14.09.2021, Sputnik Italia

La domanda di registrazione della menzione tradizionale del Prosek sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue. La Commissione europea ha valutato “la conformità ai requisiti di ammissibilità e validità” della richiesta presentata dalle autorità croate. Insorgono i produttori italiani che intravedono un conflitto con la protezione della Dop italiana Prosecco.Il consorzio Prosecco Docg, sul piede di guerra, invita a "fare squadra" non solo per "proteggere il nostro prodotto e il nome Prosecco", ma soprattutto "per non creare pericolosi precedenti". Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parla di una scelta che lascia senza parole" e va all'attacco:"Dovrebbe capire - prosegue nella dichiarazione rilasciata ad Agi - che non solo si tratta di un prodotto che ha avuto tutti i riconoscimenti formali, dalle stesse strutture amministrative della Commissione europea, anche rispetto alla riserva del suo nome, ma il prosecco ha, addirittura, ottenuto il massimo riconoscimento di Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco".La difesa bipartisan del ProseccoLa difesa della denominazione protetta delle bollicine italiane è trasversale. Lega e PD si ritrovano d'accordo nel difendere in ogni modo la denominazione del Prosecco italiano.L'Italia dovrà schierare il suo peso istituzionale "accanto ai nostri produttori e sostenendo le loro legittime obiezioni", specifica la Serracchiani."Non può essere sempre e solo colpa dell'Europa", afferma Luca De Carlo, responsabile nazionale del dipartimento agricoltura e eccellenze italiane di Fratelli d’Italia, che non risparmia una stoccata alle forze di maggioranza."Si continua ad avere l’impressione che il Governo italiano dorma sugli allori e che ci sia totale scollamento fra quello che fa il nostro governo e quello che invece decide l’Unione Europea. Non può essere sempre e solo colpa dell’Europa, bisogna avere il coraggio di difendere le produzioni e le eccellenze italiane, preventivamente e non a cose praticamente fatte", afferma.L'allarme sull'exportColdiretti si oppone fermamente alla decisione della Commissione, rilevando come la decisione contraddica "in maniera clamorosa" una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull'illegittimità dei "nomi truffa che evocano in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dall’Unione Europea come la star delle bollicine italiane".Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, lancia l'allarme sull'export, sostenendo che si tratta di un "precedente pericoloso che rischia anche di indebolire la stessa Ue nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio, dove occorre tutelare la denominazione prosecco dai falsi come in Argentina e Australia".Ammissibilità della richiesta, due mesi per opporsiDi diverso avviso è stata la Commissione europea, che ha acquisito la domanda di protezione della menzione tradizionale presentata dalle autorità croate, ritenendo ammissibile l'omonimia.Il commissario all’Agricoltura, Janusz Wojciechowsk, ha fatto sapere in un'interrogazione parlamentare che le parti interessate avranno due mesi per presentare un'obiezione motivata a partire dalla data di pubblicazione della domanda.

FRANCO L'Europa come si vede è sempre dalla parte degli italiani. Del resto visto chi ci amministra fanno benissimo .... A proposito l'Eu ci chiede di approvare i matrimoni omosessuali . Considerato che 387 hanno votato a favore si evince quanti sono i gay in parlamento. 0

Zecca Comunista Neanche questa faccenda non è casuale. Però per questa volta mi terrò le conclusioni per me. 0

