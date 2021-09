https://it.sputniknews.com/20210914/assalto-al-prosecco-italiano-filiera-italia-altra-occasione-persa-della-commissione-europea-12908172.html

Assalto al prosecco italiano, Filiera Italia: "Altra occasione persa della Commissione europea"

Assalto al prosecco italiano, Filiera Italia: "Altra occasione persa della Commissione europea"

L'allarme dei produttori italiani per l'apertura della Commissione europea al riconoscimento dell'indicazione d'origine del Prosek croato. 14.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-14T18:05+0200

2021-09-14T18:05+0200

2021-09-14T18:05+0200

italia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/268/05/2680557_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_0a2a8aee73ebceab76dc5be0099bdf70.jpg

Per il consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi Scardamaglia, l'apertura della Commissione europea al riconoscimento della denominazione del Prosek croato è "un'occasione persa". La domanda di registrazione della menzione tradizionale del Prosek sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue. La Commissione europea ha valutato “la conformità ai requisiti di ammissibilità e validità” della richiesta presentata dalle autorità croate, ritenendo ammissibile l'omonimia. Il commissario all’Agricoltura, Janusz Wojciechowsk, ha fatto sapere in un'interrogazione parlamentare che le parti interessate avranno due mesi per presentare un'obiezione motivata a partire dalla data di pubblicazione della domanda.L'apertura dell'esecutivo Ue ha messo sul piedi di guerra i produttori italiani, a partire dal consorzio Prosecco Docg che invita a "fare squadra" non solo per "proteggere il nostro prodotto e il nome Prosecco", ma soprattutto "per non creare pericolosi precedenti". Per il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, si tratta di un "precedente pericoloso che rischia anche di indebolire la stessa Ue nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio, dove occorre tutelare la denominazione prosecco dai falsi come in Argentina e Australia".

giovanni Bene sono contento ,avete voluto la UE ,continuate a leccare il culo a queste bande eurosioniste e adesso cuccatevi i risultati ....Tra poco ci sara la mozzarella di bufala di Medejigore ,il lamprusco di transilvania della Romania ,la focaccia e pizza del Montenegro ,lo spumante della Lituania ,e il panettone belga .....Auguri ! 1

giovanni In Russia grazie alle politiche di accondiscendenza dell Italia verso il regime eurosionista globalizzato si sono da tempo fatte le controsanzioni ....export italiano ha perso piu di 4 miliardi l anno da quando sono vigenti .Mentre prima sugli scaffali dei supermercati in Russia vendevano prodotti D.O.C ITALIANI .....adesso troviamo prodotti falsificati che spacciano per provenienza italiana ,ma in realta arrivano da ogni parte del Mondo ..Dite grazie alla Coldiretti per la loro manifesta LECCOCULAGGINE VERSO I SOLITI NOTI DI REGIME ! 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, ue