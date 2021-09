https://it.sputniknews.com/20210914/apple-presenta-il-nuovo-iphone-piu-solido-impermeabile-e-antipolvere-12909954.html

Apple presenta il nuovo iPhone: più solido, impermeabile e antipolvere

Apple presenta il nuovo iPhone: più solido, impermeabile e antipolvere

Apple ha presentato il suo nuovo smartphone iPhone 13 con una batteria più capiente, schermo perfezionato, più solido e più sicuro, la presentazione dei nuovi... 14.09.2021, Sputnik Italia

"Molto solido e sicuro, impermeabile e antipolvere". Così il dirigente del marketing di Apple Kaiann Drance sul nuovo prodotto. Secondo quanto affermato da Drance, la novità verrà rilasciata in cinque colori e lo schermo del dispositivo sarà più luminoso del 28%.I nuovi iPhone 13 e iPhone 13 mini saranno dotati del processore A15 Bionic e riceveranno una batteria di maggiore capienza. Gli smartphone con una diagonale di 6,1 e 5,4 pollici, rispettivamente, riceveranno una "frangetta" accorciata, il ritaglio nello schermo per la fotocamera anteriore, l'altoparlante e i sensori.I rappresentanti della società hanno raccontato che la fotocamera del nuovo iPhone 13 avrà la modalità cinema, che può cambiare automaticamente il soggetto a fuoco, la fotocamera aggiornata ha anche capacità migliorate per le foto notturne.Come era previsto, lo smartphone ha ricevuto una maggiore quantità di memoria: il modello base avrà 128 GB, la linea comprende anche versioni da 256 GB e 512 GB. I nuovi prodotti saranno in vendita a 699 dollari (versione mini) e 799 dollari.

