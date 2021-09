https://it.sputniknews.com/20210914/antitrust-coreano-multa-da-150-milioni-a-google-per-imposizione-di-android-a-produttori-smartphone-12899211.html

Antitrust coreano: multa da 150 milioni a Google per imposizione di Android a produttori smartphone

L'azienda di Mountain View avrebbe anche costretto gli sviluppatori a pubblicare i loro giochi solamente su Google Play Store. 14.09.2021, Sputnik Italia

L'Agenzia per l'Antitrust della Corea del Sud, la Korea Fair Trade Commission (KFTC), ha dichiarato di aver imposto a Google il pagamento di una multa di 207,4 miliardi di won, pari a circa 150 milioni di euro, per aver imposto il sistema operativo Android ai produttori di smartphone.Il KFTC stava indagando su Google per aver impedito ai produttori di smartphone locali, come Samsung Electronics, di utilizzare sistemi operativi di altri sviluppatori e di imporre loro il sistema operativo Android, oltre a costringere gli sviluppatori a pubblicare i loro giochi solo su Play Store.Alla fine di agosto, la Corea del Sud è stata il primo paese al mondo a modificare la legislazione che vieta a Google e Apple di imporre determinati metodi di pagamento agli sviluppatori di app, risparmiando a questi ultimi una commissione del 30% su App Store e Google Store.Nel mese di giugno, l'Autorità francese della Concorrenza aveva multato Google per 150 milioni di euro, sostenendo che le regole operative della sua piattaforma pubblicitaria Google Ads erano "poco trasparenti e difficili da capire" e che venivano applicate in modo apparentemente ingiusto.

