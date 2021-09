https://it.sputniknews.com/20210913/whatsapp-messaggi-vocali-trasformati-in-testo-ecco-come-12892805.html

La notizia è riportata dal sito Wabetainfo.com e risulta essere una indiscrezione del sito di informazione su una funzione non annunciata da Facebook Inc. proprietaria e sviluppatrice dell’applicazione di messaggistica istantanea.Fino ad ora per trasformare un messaggio vocale era necessario installare una applicazione aggiuntiva di terze parti e affidarsi alle capacità di questo applicativo nel trascrivere il nostro vocale.Ora, secondo il sito di informazione, la caratteristica è in fase di implementazione all’interno di WhatsApp. Sarebbe anche già disponibile sui dispositivi Apple che montano il sistema operativo iOS.Come funziona la trasformazione del vocale in testoPer quanto riguarda gli iPhone, il vocale passa attraverso il servizio di riconoscimento vocale di Apple e non verrebbe quindi registrato da Facebook o WhatsApp, ma dai servizi della società di Cupertino.Effettuata la registrazione del vocale l’utente deve quindi chiederne la versione testuale desunta dal vocale.I possessori di un iPhone possono provare a verificare se tra le impostazioni trovano una nuova funzionalità sperimentale dedicata alla traduzione in messaggi testuali, dei vocali WhatsApp.Ad ogni modo, attendiamo l’ufficializzazione della nuova funzione per avere maggiore certezza sulle caratteristiche e anche su come Facebook Inc intende trattare la privacy degli utenti riguardo al nuovo servizio, dal momento che WhatsApp garantisce che ogni comunicazione con altri è end-to-end e criptata.

