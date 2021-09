https://it.sputniknews.com/20210913/turismo-addio-ad-eugenio-magani-storico-direttore-dellenit-12893010.html

Turismo, addio ad Eugenio Magani storico direttore dell'Enit

L'Agenzia Nazionale del Turismo - Enit, piange la scomparsa di Eugenio Magnani: "portavoce del sorriso, promuoveva l'Italia come fosse un sogno". 13.09.2021, Sputnik Italia

La notizia della morte di Magnani, 69 anni, è stata diffusa da Enit, che lo ricorda con un come uno dei direttori più determinanti dell'ente e incisivi per la promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo.Nel corso della sua carriera in Enit, Magnani è stato direttore della delegazione di Londra, New York, regione America del Nord. Nel 2006 è tornato in Italia per ricoprire l'incarico di direttore generale. Eugenio Magnani lascia la moglie Grazia ed i tre figli Lorenzo, Giulia e Alex. I funerali si terranno domani 14 settembre, alle ore 11, presso la cattedrale di Ventimiglia.

