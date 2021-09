https://it.sputniknews.com/20210913/terremoto-di-magnitudo-60-in-argentina-epicentro-vicino-alla-citta-di-salta-12890236.html

Terremoto di magnitudo 6.0 in Argentina, epicentro vicino alla città di Salta

Terremoto di magnitudo 6.0 in Argentina, epicentro vicino alla città di Salta

Il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto in Argentina. 13.09.2021, Sputnik Italia

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito Salta, città del nord-ovest dell’Argentina con oltre mezzo milione di abitanti e capoluogo dell’omonima provincia.Secondo l'EMSC, l'epicentro esatto del sisma sarebbe stato localizzato a una profondità di 200 km e a circa 173 chilometri a ovest di San Salvador de Jujuy.Secondo lo United States Geological Survey (USGS) il terremoto sarebbe stato di magnitudo superiore, 6,2 secondo l’osservatorio americano.Il terremoto è stato avvertito anche in Bolivia, Cile, Paraguay, pur non essendovi al momento notizie su danni o vittime. La provincia di Salta si trova è ai piedi della catena montuosa delle Ande, sul versante orientale. L’intera catena è il risultato dello scorrimento della placca oceanica in subduzione sotto la placca continentale e fa parte della cosiddetta ‘Cintura di Fuoco’ che circonda l’intero Oceano Pacifico e che risulta responsabile di circa il 90% di tutti i terremoti del mondo.

