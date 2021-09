Russia e San Marino vicini all'accorto sull'abolizione reciproca dell'obbligo di visto

"Abbiamo un'intesa in linea di principio per accelerare la preparazione di un accordo intergovernativo sull'esenzione dall'obbligo del visto per i viaggi dei cittadini. È in un alto grado di preparazione. Penso che organizzeremo la sua firma nel prossimo futuro" - ha annunciato Lavrov al termine dell'incontro con Luca Beccari, segretario di stato per la cooperazione internazionale e telecomunicazioni della Repubblica di San Marino.