Riapertura scuola Roma, linea Roma–Lido crea forti disagi. Pendolari protestano

Riapertura scuola Roma, linea Roma–Lido crea forti disagi. Pendolari protestano

La Roma–Lido nella Capitale è una estensione della metropolitana, una linea vitale perché collega i quartieri periferici che vanno in direzione di Ostia dove... 13.09.2021, Sputnik Italia

I disagi erano stati già preannunciati e così questa mattina, con la riapertura delle scuole, il sistema è collassato. Assembramenti su tutte le banchine, ben tre fermate della linea totalmente chiuse e gravi disagi per i pendolari che non ce l’hanno fatta più ed è partita la protesta.Non solo le stazioni, nuovissime, di Stella polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo erano chiuse, ma i pendolari denunciano di essere “sardine”. Pochi, infatti, anche i treni disponibili che “passano con frequenze superiori a 35 minuti il primo giorno di scuola”, afferma il Comitato dei pendolari della Roma–Lido, come riporta il Roma Today.Il Comitato dei pendolari ha chiesto ad Atac di riaprire le tre stazioni immediatamente per alleviare i forti disagi arrecati ai pendolari.Sono infatti centinaia di migliaia i romani che vivono nei quartieri periferici della capitale, quartieri spesso lontani dal centro dove si trovano gli uffici e raggiungibili rapidamente (in teoria) solo dai mezzi di trasporto su rotaia.

