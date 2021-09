https://it.sputniknews.com/20210913/recovery-plan-per-di-maio-i-sindaci-sono-i-primi-a-esser-chiamati-a-spendere-bene-12894670.html

Recovery plan, per Di Maio i sindaci sono i primi a esser chiamati a spendere bene

Recovery plan, per Di Maio i sindaci sono i primi a esser chiamati a spendere bene

A Sulmona Luigi Di Maio, spiega che “in Italia sta arrivando una parte dei 230 miliardi di euro dei fondi del Recovery fund, una quantità superiore a quella... 13.09.2021, Sputnik Italia

Intervenendo a una manifestazione elettorale, in vista delle prossime amministrative, a favore del candidato del centrosinistra sostenuto tra gli altri, dal M5S e dal Partito Democratico, Di Maio ha chiesto ai sindaci di non sprecare le risorse che arriveranno del Recovery plan.Il politico pentastellato crede infatti che i sindaci saranno chiamati per primi a spenderli bene.Per Di Maio “un sindaco può fare molto, se si rapporta con le aziende”, mentre “se nella spesa pubblica non ci si coordina con le aziende, si continuerà a dare fondi a pioggia inutili, che nessuno utilizzerà” e per poterli spendere ed evitare di doverli restituire a fine anno, si spenderanno “in fretta e furia” in progetti inutili argomenta.La prima verifica sull'utilizzo dei fondi sarà a dicembre e l'Italia dovrà rendere conto all'Unione Europea su come sono stati spesi i 25 miliardi di euro finora ricevuti: se non saranno spesi bene, avverte Di Maio, l’Italia rischia di non vedersi erogati altri fondi.“Questa l'importanza di un sindaco. Quando andrete a votare ricordatevi nelle mani di chi state mettendo questi fondi”, ha detto rivolto ai cittadini presenti al comizio elettorale.

thor eeeehhhh...... di maio sa spendere bene! 0

