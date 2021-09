https://it.sputniknews.com/20210913/protesta-notturna-degli-studenti-davanti-al-ministero-dellistruzione-riapertura-tra-le-macerie-12892504.html

Protesta notturna degli studenti davanti al Ministero dell’Istruzione: riapertura tra le macerie

Protesta notturna degli studenti davanti al Ministero dell’Istruzione: riapertura tra le macerie

L’Unione degli Studenti la scorsa notte ha inscenato una manifestazione pacifica di protesta davanti la sede del Ministero dell’Istruzione portando striscioni... 13.09.2021, Sputnik Italia

Secondo gli studenti, infatti, “la scuola riapre tra le macerie” come riporta l’agenzia Ansa. Una manifestazione di protesta a cui si associa, però, anche un piano di recupero della scuola.Contrari ai banchi a rotelle e dopo il dibattito sulla didattica a distanza sì o no, “gli studenti e le studentesse non solo hanno bisogno di tornare a scuola in presenza ma anche in sicurezza”, scrive l’Unione degli Studenti.Ed anche se il Ministero dell’Istruzione assicura di avere investito milioni nella ristrutturazione e ricostruzione delle scuole, gli studenti affermano che “i rappresentanti degli studenti conoscono bene i problemi delle scuole da anni”.Intanto questa mattina è ripresa in presenza la scuola in molte regioni con la novità del green pass.

