Ministro Esteri San Marino: “Vogliamo sviluppare la cooperazione con la Russia contro la pandemia”

San Marino vuole sviluppare la cooperazione con la Russia in vari ambiti, in particolare nella lotta alla pandemia, ha affermato il Segretario di Stato per gli... 13.09.2021, Sputnik Italia

Beccari, in visita ufficiale a Mosca dal 12 al 15 settembre, ha sottolineato che è un grande onore e piacere per lui rappresentare la delegazione del Paese in occasione della visita ufficiale in Russia."Il fatto che ci siano state due visite ufficiali negli ultimi due anni mostra il livello delle nostre relazioni amichevoli. I nostri paesi sono molto diversi, ma tuttavia abbiamo il desiderio di sviluppare la cooperazione in vari campi, come l'economia, il sociale, la cultura e soprattutto la sfera di lotta alla pandemia", ha detto all'inizio dei colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.Nell'ambito della campagna di vaccinazione della popolazione, il vaccino russo a San Marino è stato utilizzato nell'83% dei casi. Alla fine di luglio, la repubblica ha raggiunto il livello della soglia di vaccinazione di massa del 70% della popolazione. Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha riferito che l'efficacia del vaccino russo Sputnik V a San Marino è stata del 94,8%.Entro il 15 ottobre i residenti della Repubblica di San Marino dovranno effettuare la terza dose del vaccino contro il contagio da coronavirus con un vaccino riconosciuto dall'EMA per ottenere il green pass italiano, aveva affermato il suo omologo italiano Luigi Di Maio a fine agosto in colloqui con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

