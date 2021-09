https://it.sputniknews.com/20210913/manifestazioni-in-tutto-il-brasile-contro-il-presidente-bolsonaro-chiedono-limpeachment-12890597.html

Manifestazioni in tutto il Brasile contro il Presidente Bolsonaro, chiedono l’impeachment

Diverse proteste sono scoppiate domenica a Brasilia e in 14 capitali dei 26 stati del Paese con manifestanti che chiedevano l'impeachment del presidente di... 13.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-13T11:01+0200

2021-09-13T11:01+0200

2021-09-13T11:01+0200

mondo

brasile

jair bolsonaro

Brasilia, Rio de Janeiro, San Paolo, Belo Horizonte, Sao Luis, Curitiba e altre grandi città sono state coinvolte domenica dalle manifestazioni anti-Bolsonaro, con molti manifestanti che hanno protestato anche contro gli alti prezzi di gas, petrolio e prodotti.Nella capitale del Brasile, i manifestanti hanno marciato attraverso l'Esplanada dos Ministerios alle porte della residenza del Presidente, urlando slogan che chiedono l’Impeachment. A San Paolo i manifestanti portavano manifesti con la scritta "Né Bolsonaro, né Lula".La reputazione di Bolsonaro è crollata negli ultimi tempi dopo una serie di indagini sulla sua condotta e uno scontro con la magistratura. I sondaggi condotti a metà agosto hanno mostrato che solo il 24% dei brasiliani voterebbe ancora per Bolsonaro, mentre il 40% ha dichiarato che sosterrebbe piuttosto l'ex presidente Lula da Silva il quale il 7 marzo 2021 è stato prosciolto da tutte le accuse di corruzione, per la quali aveva scontato ben 580 giorni di carcere, dal Tribunale Supremo Federale del Brasile, tornando quindi eleggibile e riacquisendo i suoi diritti politici.Le elezioni generali in Brasile sono previste per il 2 ottobre 2022.

brasile

mondo, brasile, jair bolsonaro