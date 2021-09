https://it.sputniknews.com/20210913/ita-convoca-i-sindacati-tavolo-per-discutere-le-condizioni-di-lavoro-del-personale-12897230.html

Ita convoca i sindacati: tavolo per discutere le condizioni di lavoro del personale

Ita convoca i sindacati: tavolo per discutere le condizioni di lavoro del personale

13.09.2021

Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Usb, Fast Confsal e le sigle professionali Anpac, Anpav, Anp e Navaid hanno ricevuto una convocazione dai vertici di Ita per condurre un incontro "per l'esame delle condizioni di lavoro del personale di ITA".La convocazione, in base a quanto riportato dall'Ansa, porta la firma del presidente di Ita Alfredo Altavilla, in cui ribadisce che la discussione verterà sui documenti già consegnati ai rappresentanti dei lavoratori.In precedenza era stata segnalata la rottura tra i sindacati e la neonata compagnia di bandiera italiana Ita, in quanto i vertici dell'azienda avevano annunciato di voler assumere solo 2.800 persone.Ita ha ricevuto 30.000 domande nelle scorse settimane, oltre 7.000 dei quali - pari al 70% degli attuali dipendenti - provenienti da Alitalia.I sindacati chiedevano di assumere almeno 6.000 dei dipendenti della compagnia di bandiera, spalmati su sei mesi, su un totale di oltre 10.500.

