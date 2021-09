https://it.sputniknews.com/20210913/incendio-a-parigi-nei-pressi-della-biblioteca-nazionale-francese---foto-video-12894037.html

Incendio a Parigi nei pressi della Biblioteca Nazionale francese - Foto, video

Incendio a Parigi nei pressi della Biblioteca Nazionale francese - Foto, video

Un incendio è divampato questa mattina nel 13° arrondissement di Parigi, interrompendo il traffico nella zona, ha detto la prefettura della polizia cittadina. 13.09.2021, Sputnik Italia

"Incendio in corso sotto Pont National a #Paris13. I @PompiersParis [il servizio dei vigili del fuoco della capitale] stanno intervenendo con le forze di sicurezza", ha twittato la prefettura.Il traffico è interrotto sullo svincolo Porte de Bercy del ponte in entrambe le direzioni di marcia per motivi di sicurezza, aggiunge la nota. La Biblioteca Francois Mitterrand si trova a pochi isolati di distanza.Foto e video della scena sono stati condivisi online.I vigili del fuoco hanno invitato la cittadinanza a evitare l'area, rassicurando tuttavia che il ponte non è a rischio crollo.

