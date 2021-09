https://it.sputniknews.com/20210913/il-talento-e-una-cosa-da-cani-dotati-indipendentemente-dalla-razza-affermano-gli-scienziati-12887264.html

Il talento è una cosa da cani dotati, indipendentemente dalla razza, affermano gli scienziati

C'è una credenza popolare secondo cui alcune razze di cani sono più intelligenti di altre razze. La realtà è tutt’altra e gli scienziati hanno dimostrato che i... 13.09.2021, Sputnik Italia

Un nuovo studio, condotto dal Dipartimento di Etologia dell'Università Eotvos Lorand in Ungheria, lo ha scoperto conducendo un esperimento in condizioni rigorosamente controllate, in cui una manciata di cani dotati ha dovuto imparare più nomi di giocattoli.Il team di ricercatori di Family Dog ha studiato 40 cani di razze diverse durante un intenso programma di formazione di tre mesi che mirava a insegnare loro i nomi di almeno due giocattoli per cane.Durante lo studio, i cani hanno avuto interazioni quotidiane con il loro padrone, durante il quale il proprietario ha ripetuto più volte il nome del giocattolo. Le sessioni settimanali prevedevano anche la presenza di un addestratore di cani.I risultati non sono stati molto incoraggianti, la stragrande maggioranza dei cani non è stata in grado di imparare nulla. Tuttavia, coloro che hanno avuto successo hanno dimostrato risultati sorprendenti.Vale la pena ricordare che, di questi sette cani, sei avevano già un vocabolario precedente. Il settimo cane, Oliva, si è rivelato il vero protagonista dello studio imparando 21 nomi di giocattoli in soli due mesi."I 7 cani che hanno dimostrato questo eccezionale talento sono un Border Collie, una razza destinata a cooperare con gli umani per scopi di pastorizia. Ma è importante notare che, tra i tanti cani che non hanno mostrato alcuna prova di apprendimento, c'erano anche 18 cani Border Collie", ha affermato Shany Dror, coautore dello studio.

Zecca Comunista Morale della favola... Non c'entrano niente i cani... C'entra il padrone... Ma parliamo di cose serie: Ogni persona fa la media di 5 persone che lo circondano. A quel punto inviterei le persone di girarsi intorno e cercare in tutti modi di rialzare la media... Perché se no rimmarano come quelle decine di cani che non hanno mostrato nessun risultato. 0

