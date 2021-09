https://it.sputniknews.com/20210913/il-prezzo-del-gas-in-europa-segna-nuovo-record-storico-12896267.html

Il prezzo del gas in Europa segna nuovo record storico

Il massimo storico è stato raggiunto dopo che il valore di mille metri cubi di gas naturale ha toccato i 730 dollari. 13.09.2021, Sputnik Italia

Il prezzo del gas sul mercato europeo ha segnato un altro record, superando i 740 dollari per mille metri cubi, risulta dalle contrattazioni in borsa. Il prezzo dei futures di ottobre sull'indice olandese TTF, l'hub europeo più liquido, all'inizio delle negoziazioni era di 713,1 dollari per mille metri cubi, ma in mattinata ha raggiunto i 728,2 dollari, per poi salire a 730,1 dollari. A metà giornata era già a 741,2 $. L'ultimo record era stato fissato nelle negoziazioni di venerdì scorso, quando il prezzo aveva raggiunto i 710 $ per mille metri cubi. Mercoledì era di 670 $. Secondo gli esperti, l'aumento delle quotazioni è associato a scarse riserve di carburante blu negli hub di stoccaggio europei per il rigido inverno dello scorso anno. Allo stesso tempo Gazprom non vuole aumentare notevolmente il pompaggio e le vendite durante il lancio di Nord Stream-2, affermano gli analisti.

