https://it.sputniknews.com/20210913/governo-scozzese-verso-nuovo-referendum-per-lindipendenza-da-londra-a-fine-pandemia-covid-12895897.html

Governo scozzese verso nuovo referendum per l'indipendenza da Londra a fine pandemia Covid

Governo scozzese verso nuovo referendum per l'indipendenza da Londra a fine pandemia Covid

Il governo scozzese offrirà al suo popolo l'opportunità di votare nuovamente per l'indipendenza al termine dell'emergenza della pandemia di coronavirus, ha... 13.09.2021, Sputnik Italia

2021-09-13T19:57+0200

2021-09-13T19:57+0200

2021-09-13T19:57+0200

indipendenza

brexit

referendum

scozia

nicola sturgeon

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/298/05/2980500_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_3f6d2fe983ea18febb1dd4d664126c46.jpg

Alla fine dell'anno scorso la Sturgeon aveva dichiarato che si sarebbe battuta per indire un secondo referendum sull'indipendenza nella prima parte del prossimo mandato del parlamento scozzese nel 2021, nonostante l'opposizione del governo centrale britannico per concedere agli scozzesi un voto bis. All'inizio di maggio il partito SNP al governo guidato da Sturgeon ha ottenuto la maggioranza dei seggi alle elezioni parlamentari. All'epoca Sturgeon aveva avvertito Londra di un secondo voto sull'indipendenza, affermando che qualsiasi tentativo di bloccare l'iniziativa sarebbe stata "una battaglia contro i desideri democratici del popolo scozzese".Nicola Sturgeon punta ad un referendum bis a seguito dell'avvenuta Brexit, da lei personalmente osteggiata, così come dal popolo scozzese che durante il primo referendum votò a maggioranza per il "remain" nella Ue. Secondo la premier scozzese, la Brexit è "un atto inaccettabile e imperdonabile", che tra le altre cose ha provocato "penuria" nella fornitura di alcuni prodotti nei supermercati della Scozia come del resto del Regno.

https://it.sputniknews.com/20210718/covid-la-scozia-si-dissocia-dal-liberi-tutti-di-londra-12177435.html

scozia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

indipendenza, brexit, referendum, scozia, nicola sturgeon, regno unito