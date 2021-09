https://it.sputniknews.com/20210913/francia-philippot-leader-dei-patrioti-guida-corteo-contro-il-green-pass-12894913.html

Francia: Philippot, leader dei Patrioti, guida corteo contro il Green Pass

Francia: Philippot, leader dei Patrioti, guida corteo contro il Green Pass

Florian Philippot, ex numero due del Rassemblement National, attualmente a capo del movimento I Patrioti e candidato alle presidenziali francesi, ha guidato a...

Anche Fabrice Di Vizio, l'avvocato che ha accompagnato Philippot durante le proteste, era presente durante la manifestazione ed ha accusato i politici di non aver ascoltato i manifestanti. Il corteo guidato dal leader dei Patrioti è partito dalla tour Eiffel con un grande striscione con su scritto Liberté. Le proteste contro il pass sanitario proseguono in tutta la Francia per l’ottava settimana consecutiva. Sabato scorso le manifestazioni si sono svolte in 200 città, mentre nella sola Parigi sono state organizzate cinque manifestazioni.

