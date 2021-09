https://it.sputniknews.com/20210913/firenze-salva-la-tomba-del-poeta-eugenio-montale-restera-al-suo-posto-fino-al-2062-12896832.html

Firenze, salva la tomba del poeta Eugenio Montale: resterà al suo posto fino al 2062

Firenze, salva la tomba del poeta Eugenio Montale: resterà al suo posto fino al 2062

La salma del poeta premio Nobel, sepolto a Firenze, aveva corso il rischio di essere sfrattata e di finire nell'ossario comunale. 13.09.2021, Sputnik Italia

L'assessore alla Cultura di Firenze Alessandro Martini ha dichiarato, rispondendo ad un'interrogazione del consigliere di FdI Alessandro Draghi, che la tomba del poeta Eugenio Montale resterà al suo posto al cimitero di San Felice a Ema e le spoglie mortali non finiranno nell'ossario comunale. In precedenza era trapelato sui media che la concessione del loculo di famiglia del poeta premio Nobel per la letteratura, dove riposa insieme alla moglie Drusilla Tanzi, è scaduta da otto anni e nessuno aveva risposto all'ultimo bando del Comune di Firenze per la conferma, con l'inevitabile collocamento dei resti mortali del poeta e di sua moglie nell'ossario. Per scongiurare un tale epilogo, aveva manifestato la disponibilità ad intervenire il sindaco di Monterosso al Mare.

