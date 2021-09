https://it.sputniknews.com/20210913/figliuolo---speranza-hanno-deciso-da-lunedi-20-settembre-si-parte-con-la-terza-dose-di-vaccino-12895142.html

Figliuolo - Speranza hanno deciso: da lunedì 20 settembre si parte con la terza dose di vaccino

E' stato deciso durante la riunione odierna in cui hanno preso parte il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, e il... 13.09.2021, Sputnik Italia

Settimana prossima in Italia verrà somministrata la terza dose per i soggetti fragili. La decisione è stata presa nel corso di una riunione in cui hanno preso parte il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, e il ministro della Salute Roberto Speranza.In particolare, come riportato dall'Ansa, i beneficiari del richiamo vaccinale saranno le persone immunocompromesse.In precedenza l'Aifa aveva dato l'ok alla somministrazione della terza dose di vaccino per i soggetti a rischio, come i trapiantati di organo solido ed "i soggetti che presentino, sulla base della valutazione clinica, un livello di immunocompromissione assimilabile.A sua volta il ministro Speranza aveva affermato che la terza dose sarebbe stata destinata prioritariamente ad "over 80 e più fragili".La vaccinazione anti-Covid continua ad essere il tema più dibattuto in Italia. In precedenza virologi e medici avevano criticato le dichiarazioni di Salvini sui vaccini, che per il leader della Lega sarebbero responsabili della comparsa delle varianti. Dopo le polemiche, Salvini si è difeso sostenendo che le sue affermazioni si basano sulle idee di premi Nobel e dell'Iss.Secondo gli ultimi dati, 80.902.858 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi; 39.920.909 persone (73,91% della popolazione over 12) hanno completato il ciclo vaccinale.

