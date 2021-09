https://it.sputniknews.com/20210913/corea-del-nord-testa-con-successo-nuovo-missile-da-crociera-a-lungo-raggio-rivelano-media-statali-12889905.html

Corea del Nord testa "con successo" nuovo missile da crociera a lungo raggio, rivelano media statali

Corea del Nord testa "con successo" nuovo missile da crociera a lungo raggio, rivelano media statali

La Corea del Nord avrebbe condotto con successo un test militare di un nuovo tipo di missile da crociera a lungo raggio durante il fine settimana

Il lancio di prova è avvenuto sabato e domenica e ha seguito due anni di ricerca, secondo il rapporto della sudcoreana Yonhap e le parole dell’Agenzia di Stato nordcoreana."Lo sviluppo del missile da crociera a lungo raggio, un'arma strategica di grande importanza (...) è stato portato avanti secondo il processo di sviluppo del sistema d'arma scientifico e affidabile negli ultimi due anni", ha affermato la KCNA.Una lettura dell'evento indica che, secondo quanto riferito, il missile da crociera ha volato per circa 1.500 chilometri prima di colpire il bersaglio previsto. Non si ritiene che il leader nordcoreano Kim Jong Un fosse presente durante il test.A seguito del test-fire, il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti (USINDOPACOM) ha rilasciato una dichiarazione rivelando di essere a conoscenza dei lanci di missili da crociera e affermando che sono in corso consultazioni con gli alleati in merito alla questione.Il test del missile ha seguito una parata militare tenutasi in Corea del Nord all'inizio della settimana per celebrare il 73° anniversario della fondazione del Paese, con unità paramilitari meccanizzate, lanciarazzi e armi anticarro. Secondo KCNA, alla parata non sono state dimostrate armi nucleari o missili balistici.L'ultimo sviluppo arriva quasi un mese dopo che un rapporto delle Nazioni Unite trapelato ha dettagliato che la Corea del Nord aveva intenzione di impegnare l’intero primo semestre del 2021 a sviluppare il proprio programma nucleare e balistico.Prima del lancio del fine settimana, il test missilistico più recente della Corea del Nord era stato quello effettuato alla fine di marzo, come parte di quello che molti hanno interpretato come una rivalsa di Pyongyang contro la decisione degli Stati Uniti di proseguire con le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud.

